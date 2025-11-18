Houston rodeo announces 2026 genre calendar: See list
HOUSTON - The Houston rodeo has released their genre calendar for the 2026 Houston Livestock Show and Rodeo!
RodeoHouston Genre Calendar
What we know:
Here is what you can expect for next year's shows.
- March 2 (Monday) - Country (Opening Day presented by Shell Federal Credit Union)
- March 3 (Tuesday) - Latin
- March 4 (Wednesday) - Country (Armed Forces Appreciation Day presented by Crown Royal)
- March 5 (Thursday) - Country
- March 6 (Friday) - R&B (Black Heritage Day presented by Kroger)
- March 7 (Saturday) - Country
- March 8 (Sunday) - Christian
- March 9 (Monday) - Country (First Responders Day presented by BP America)
- March 10 (Tuesday) - Country
- March 11 (Wednesday) - Rock (Community Day presented by TC Energy)
- March 12 (Thursday) - Country (Volunteer Appreciation Day presented by Phillips 66)
- March 13 (Friday) - Country
- March 14 (Saturday) - Pop
- March 15 (Sunday) - Regional Mexican (Go Tejano Day presented by Fiesta Mart)
- March 16 (Monday) - Country
- March 17 (Tuesday) - Country
- March 18 (Wednesday) - Country
- March 19 (Thursday) - Country
- March 20 (Friday) - Country
- March 21 (Saturday) - Country
- March 22 (Sunday) - Cody Johnson (With special guests Jon Pardi & Randy Houser)
What we don't know:
The artists who will perform for each day has not been announced.
The Source: Information was provided by RodeoHouston.