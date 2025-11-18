Expand / Collapse search

Houston rodeo announces 2026 genre calendar: See list

Published  November 18, 2025 11:51am CST
Houston Livestock Show and Rodeo
HOUSTON - The Houston rodeo has released their genre calendar for the 2026 Houston Livestock Show and Rodeo!

RodeoHouston Genre Calendar

What we know:

Here is what you can expect for next year's shows.

  • March 2 (Monday) - Country (Opening Day presented by Shell Federal Credit Union)
  • March 3 (Tuesday) - Latin
  • March 4 (Wednesday) - Country (Armed Forces Appreciation Day presented by Crown Royal)
  • March 5 (Thursday) - Country
  • March 6 (Friday) - R&B (Black Heritage Day presented by Kroger)
  • March 7 (Saturday) - Country
  • March 8 (Sunday) - Christian
  • March 9 (Monday) - Country (First Responders Day presented by BP America)
  • March 10 (Tuesday) - Country
  • March 11 (Wednesday) - Rock (Community Day presented by TC Energy)
  • March 12 (Thursday) - Country (Volunteer Appreciation Day presented by Phillips 66)
  • March 13 (Friday) - Country
  • March 14 (Saturday) - Pop
  • March 15 (Sunday) - Regional Mexican (Go Tejano Day presented by Fiesta Mart)
  • March 16 (Monday) - Country
  • March 17 (Tuesday) - Country
  • March 18 (Wednesday) - Country
  • March 19 (Thursday) - Country
  • March 20 (Friday) - Country
  • March 21 (Saturday) - Country
  • March 22 (Sunday) - Cody Johnson (With special guests Jon Pardi & Randy Houser)

What we don't know:

The artists who will perform for each day has not been announced.

The Source: Information was provided by RodeoHouston.

