Storage shed catches fire in Pasadena trailer park; owner treated for burns, officials say
PASADENA, Texas - A person had to be treated for burns after a storage shed caught fire at a Pasadena trailer park, according to officials.
Pasadena Boulevard: Trailer park fire
Shed fire at Pasadena trailer park (Credit: Scott Engle)
What we know:
Just before 11 a.m. Sunday, crews were called to Pasadena Trails off Pasadena Boulevard near Red Bluff Road.
A storage shed was engulfed in flames, but has since been put out.
A fire official tells FOX 26 that a gas meter under the shed was compromised.
The owner of the shed reportedly suffered burns to his hands, but he has since been treated and released.
What we don't know:
No one involved has been identified.
The Source: Pasadena Fire Department