Storage shed catches fire in Pasadena trailer park; owner treated for burns, officials say

By
Published  October 5, 2025 2:06pm CDT
Pasadena
PASADENA, Texas - A person had to be treated for burns after a storage shed caught fire at a Pasadena trailer park, according to officials.

Pasadena Boulevard: Trailer park fire

Shed fire at Pasadena trailer park (Credit: Scott Engle)

What we know:

Just before 11 a.m. Sunday, crews were called to Pasadena Trails off Pasadena Boulevard near Red Bluff Road.

A storage shed was engulfed in flames, but has since been put out.

A fire official tells FOX 26 that a gas meter under the shed was compromised.

The owner of the shed reportedly suffered burns to his hands, but he has since been treated and released.

What we don't know:

No one involved has been identified.

