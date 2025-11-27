Expand / Collapse search

Black Friday 2025 hours at Houston malls, stores: The Galleria, Walmart, more

By
Published  November 27, 2025 12:00pm CST
Houston
FOX Local
article

FILE-Bargain hunters shop for discounted merchandise at Macy's on 'Black Friday' in New York City. (Photo by Michael Nagle/Getty Images)

The Brief

    • Most major retailers like Walmart, Target, and Lowe's will open their doors at 6 a.m. on Black Friday for in-person shopping.
    • Early bird shoppers can hit stores opening at 5 a.m., including Kohl's, Bass Pro Shops, Academy, and J.C. Penney.
    • Stores with later openings, like Apple Store, T.J. Maxx, and Marshalls, typically start at 7 a.m. or 10 a.m.; shoppers should check local times.

HOUSTON - Black Friday is known as the biggest bargain shopping day in America. Many national retailers are already offering Black Friday deals online, but many prefer to shop in person. 

Most stores will be open on Black Friday, but there are a few that may be closed or have limited hours.

Walmart Black Friday hours

Walmart stores will open at 6 a.m.

Target Black Friday hours

Most Target stores will open at 6 a.m.

Best Buy Black Friday hours

Best Buy stores will be open from 6 a.m. to 10 p.m.

Apple Store Black Friday hours

Apple typically opens at 10 a.m. Check your local store here.

Macy’s Black Friday hours

Macy’s stores will be open from 6 a.m. to 11 p.m.

Kohl's Black Friday hours

Kohl's will be open at 5 a.m. for Black Friday.

RELATED STORY: Which stores are open and closed on Thanksgiving 2025 in Texas?

HomeGoods Black Friday hours

HomeGoods will be open at 7 a.m. on Black Friday.

Dick’s Sporting Goods Black Friday hours

Dick’s Sporting Goods stores will be open from 6 a.m. to 10 p.m.

Bass Pro Shops Black Friday hours

Bass Pro Shops will open at 5 a.m. on Black Friday. They will also be open from 9 a.m. until 6 p.m. on Thanksgiving Day.

Home Depot Black Friday hours

Home Depot stores will be open from 6 a.m. to 10 p.m.

Lowe’s Black Friday hours

Lowe’s will open at 6 a.m.

Big Lots Black Friday hours

Big Lots opens at 6 a.m.

Academy Black Friday hours

Academy opens at 5 a.m.

J.C. Penny Black Friday hours

J.C. Penney opens at 5 a.m.

T.J. Maxx Black Friday hours

TJ Maxx will open at 7 a.m. on Black Friday.

Marshalls Black Friday hours

Marshalls will be open at 7 a.m. on Black Friday.

CVS Black Friday hours

CVS will be open on Thanksgiving and Black Friday. However, the hours may vary by location. Check your local Walgreens here.

Walgreens Black Friday hours

Walgreens will be open on Black Friday. However, the hours may vary by location. Check your local CVS here.

Black Friday hours for Houston-area Malls

  • Baybrook Mall Black Friday hours 9 a.m. to 9 p.m.
  • Deerbrook Mall Black Friday hours 9 a.m. to 9 p.m.
  • First Colony Mall Black Friday hours 9 a.m. to 9 p.m.
  • The Galleria Black Friday hours 7 a.m. to 9 p.m.
  • Katy Mills Mall Black Friday hours 6 a.m. to 9 p.m.
  • Memorial City Mall Black Friday hours 8 a.m. to 10 p.m.
  • Willowbrook Mall Black Friday hours 9 a.m. to 9 p.m.
  • The Woodlands Mall Black Friday hours 9 a.m. to 9 p.m.
  • Premium Outlets Black Friday hours 6 a.m. to 9 p.m.
  • Tanger Outlets Black Friday hours 6 a.m. to 9 p.m.

Black Friday hours for North Texas Malls

  • Grand Prairie Premium Outlets Black Friday hours 6 a.m. - 9 p.m.
  • Tanger Fort Worth Black Friday hours 6 a.m. - 9 p.m.
  • Allen Premium Outlets Black Friday hours 6 a.m. - 9 p.m.
  • Stonebriar Centre Black Friday hours 9 a.m. - 9 p.m.
  • Firewheel Town Center Black Friday hours 8 a.m. - 9 p.m.
  • Galleria Dallas Black Friday hours 9 a.m. - 9 p.m.

Black Friday hours for Central Texas Malls

  • Lakeline Mall Black Friday hours 6 a.m. - 9 p.m.
  • The Domain Black Friday hours 8 a.m. – 10 p.m.
  • Barton Creek Square Black Friday houurs 6 a.m. – 9 p.m.
  • Round Rock Premium Outlets Black Friday hours – Open 6 a.m. – 9 p.m.
  • Hill Country Galleria Black Friday hours 8 a.m. – 9 p.m.
  • San Marcos Premium Outlets Black Friday hours 6 a.m. – 9 p.m.
  • Tanger Outlets Black Friday hours 6 a.m. – 9 p.m.

The Source: Information in this article is from each retailer's website.

