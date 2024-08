A heat advisory is in effect for the Houston-area on Friday until 9 p.m. with highs soaring to near 100 degrees.

FOX 26 Meteorologists say heat index values are expected to reach up to 112 degrees.

There are 80 cooling centers being opened by the City of Houston for those who need a cool place to escape the heat.

Here’s a list of the cooling centers available on Friday, August 9:

Multi-Service Centers (MSC)

Acres Homes Multi-Service Center

6719 W. Montgomery Rd., 77091

8am - 5pm

Denver Harbor Multi-Service Center

6402 Market St., 77007

8am - 5pm

Fifth Ward Multi-Service Center

4014 Market St., 77007

8am - 5pm

Hiram Clarke Multi-Service Center

3810 W. Fuqua St., 77045

8am - 5pm

Kashmere Multi-Service Center

4802 Lockwood Dr., 77026

8am - 5pm

Magnolia Multi-Service Center

7037 Capitol St., 77011

8am - 5pm

Northeast Multi-Service Center

9720 Spaulding St., 77016

8am - 5pm

Southwest Multi-Service Center

6400 High Star Dr., 77074

8am - 5pm

Sunnyside Multi-Service Center

4410 Reed Road, 77051

8am - 5pm

Third Ward Multi-Service Center

3611 Ennis St., 77004

8am - 5pm

West End Multi-Service Center

170 Heights Blvd., 77007

8am - 5pm

Libraries

Shepard-Acres Homes Library

8501 W Montgomery Rd, 77088

1pm - 5pm

African American Library @ Gregory School

1300 Victor St, 77019

10am - 5pm

Alief-David Henington Library

11903 Bellaire Blvd, 77072

1pm - 5pm

Bracewell Library

9002 Kingspoint Dr, 77075

1pm - 5pm

Carnegie Library

1050 Quitman St, 77009

1pm - 5pm

Collier Regional Library

6200 Pinemont Dr, 77092

1pm - 5pm

Family History Research - Clayton Library

5300 Caroline, 77004

10am- 5pm

Flores Library

110 N Milby St, 77003

1pm - 5pm

Heights Library

1302 Heights Blvd, 77008

1pm- 5pm

Hillendahl Library

2436 Gessner Dr, 77080

1pm - 5pm

Johnson Library

3517 Reed Rd, 77051

1pm - 5pm

Julia Ideson Building

550 Mckinney St, 77002

10am - 5pm

Central Library

500 Mckinney St, 77002

9am- 6pm

Jungman Library

5830 Westheimer Rd, 77057

1pm - 5pm

Kendall Library

609 N. Eldridge, 77079

1pm - 5pm

Looscan Library

2510 Willowick, 77027

1pm - 5pm

McCrane-Kashmere Gardens Library

5411 Pardee St, 77026

1pm - 5pm

McGovern - Stella Link Library

7405 Stella Link, 77025

1pm - 5pm

Oak Forest Library

1349 W 43rd St, 77018

1pm - 5pm

Parent Resource Library (Children's Museum)

1500 Binz, 77004

9am - 5pm

Park Place Regional Library

8145 Park Place, 77017

1pm - 5pm

Robinson Westchase Library

3223 Wilcrest Dr, 77042

1pm - 5pm

Scenic Woods Library

10677 Homestead Rd, 77016

1pm - 5pm

Smith Library

3624 Scott St, 77004

1pm - 5pm

Stanaker Library

611 S. Sgt. Macario, 77011

1pm - 5pm

Stimley - Blue Ridge Library

7007 W. Fuqua, 77489

1pm - 5pm

TECHLink Alief

11903 Bellaire Blvd, 77072

1pm - 5pm

TECHLink Dixon

8002 Hirsch Rd, 77016

1pm - 5pm

TECHLink Scenic Woods

10677 Homestead Rd, 77016

1pm - 5pm

Tuttle Library

702 Kress St, 77020

1pm - 5pm

Vinson Library

3810 W.Fuqua, 77045

1pm - 5pm

Walker Library

11630 Chimey Rock Rd., 77035

1pm - 5pm

Walter Library

7660 Clarewood Dr, 77036

1pm - 5pm

Young Library

5260 Griggs Rd, 77021

1pm - 5pm

Community Centers

Alief Community Center

11903 Bellaire, 77072

6-8pm

Candlelight Community Center

1520 Candlelight, 77018

6-8pm

Emancipation Community Center

3018 Dowling, 77004

6-8pm

Fonde Community Center

110 Sabine, 77007

6-8pm

Kendall Community Center

609 N Eldridge, 77079

6-8pm

Love Community Center

1000 West 12th, 77008

6-8pm

Marian Community Center

11101 S. Gessner, 77071

6-8pm

Melrose Community Center

1001 Canino, 77037

6-8pm

Metropolitan Multiservice Center

1475 W. Gray St., 77019

8am-5pm

Moody Community Center

3725 Fulton, 77009

6-8pm

Robinson (J., Jr.) Community Center

2020 Hermann Drive, 77030

6-8pm

Robinson (J., Sr.) Community Center

1422 Ledwicke, 77029

6-8pm

Stude Community Center

1031 Stude, 77007

6-8pm

Sunnyside Community Center

3502 Bellfort, 77051

6-8pm

Tidwell Community Center

9720 Spaulding, 77016

6-8pm

Townwood Community Center

3403 Simsbrook, 77045

6-8pm

Woodland Community Center

212 Parkview, 77009

6-8pm

NGOs (Non-Governmental Organizations)

Alief Family YMCA

7850 Howell Sugarland Rd, 77083

6am-7pm

Brenda and John Duncan YMCA

10655 Clay Rd, 77041

5am-8pm

D. Bradley McWilliams YMCA At Cypress Creek

19915 S.H. 249, 77070

5am-9pm

Eldridge Family YMCA

1331 Augusta, 77057

5:30am-9pm

Harriet and Joe Foster Family YMCA

1234 W. 34th St., 77018

5am-9pm

Houston Texans YMCA

5202 Griggs Rd, 77021

6am-8pm

Langham Creek Family YMCA

16725 Longenbaugh Dr., 77095

5am-9pm

Monty Ballard YMCA at Cinco Ranch

22807 Westheimer Parkway, 77494

5am-9pm

M.D. Anderson Family YMCA

705 Cavalcade St, 77009

5am-8pm

Trotter Family YMCA

1331 Augusta, 77057

5:30am-9pm

Wesley Community Center