Orlando Sanchez concedes to Letitia Plummer in Harris County judge race
HOUSTON - Republican Orlando Sanchez has conceded to Democrat Letitia Plummer in the race for Harris County judge.
Who is Letitia Plummer?
According to Plummer's campaign website, her four pillars for Harris County include emergency preparedness, affordability, health care and public safety.
Before running for Harris County judge, Plummer represented At-Large Position 4 on Houston City Council from 2020 to 2025.
Plummer has been a small-business owner for more than 25 years, according to her campaign website.
What are Letitia Plummer's priorities for Harris County?
Plummer's campaign agenda focuses on strengthening emergency preparedness, making Harris County more affordable, improving access to health care and addressing public safety.
The Source: The information in this article comes from the Harris County Elections Office and Letitia Plummer's campaign website.