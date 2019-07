- Harris County Precinct 2 Commissioner Adrian Garcia responded with the following statement as President Trump's ICE raids are looming:

"As a career law-enforcement official, I have faced many threats, and have met many victims of violence and dedicated my life to keeping all people safe. I was never concerned with the immigration status of a victim or witness. I needed their statements to help prosecute those responsible.

When I drive around Harris County seeing people working on a roof in the heat of the summer; mowing yards; building roads and highways; constructing new homes, mopping floors; serving in restaurants; serving as a live-in domestic servant; or praying in my church, I do not feel threatened.

I have learned over my years that the best way to prevent crime is to invest in education, prevention and intervention services. Our Nation has always been a magnet for hope and opportunity; it is how my family came here. There should be an effective way people to come here when they are trying to save the lives of their children. Today, we must invest into our immigration system by creating common sense and comprehensive legislation that will strengthen our economy and protect families.

For these reasons, I will not support raids that would separate hardworking immigrant families who come to our country in search for safety and a better life. I have always believed that the focus should always be specific to those who represent a clear and present danger to our communities and not our longtime residents who are making valuable contributions to our society, while raising the next generation of soldiers, doctors, lawyers, and elected officials. Harris County is home to more than 1.2 million foreign-born individuals, including an estimated 412,000 undocumented immigrants, immigrant communities contribute significantly to the local economy- $11 billion in spending power, $742 million in federal taxes and $448.4 million on state and local taxes.

The announcement of ICE raids is causing great fear in our communities and hindering public safety, this is unnecessary. These actions harm public health by destabilizing our immigrant communities and exacerbating distrust with all levels of government, especially law enforcement. Additionally, this approach has sometimes resulted in Americans being detained, as well as those who are legally authorized to be in the U.S.

Therefore, it is important that all people know their rights.

If ICE comes to your door, please know you do not have to open the door. ICE cannot come to your door without a signed warrant by a criminal judge. They can only enter if you let them.

You do not have to sign anything ICE gives you without talking to an attorney.

Remain silent. You can say “I plead the fifth amendment and choose to remain silent.”

Get informed. Call the Immigrant Rights hotline to understand your rights.

1-833-HOU-IMMI (468-4664)

No one should be afraid to leave his or her home. Our kids should not be afraid to lose their parents. Parents should not feel threaten they will be separated from their children. The pain our neighbors feel is real and it causes instability in our communities. I stand with all of our immigrant communities - they are our family members, neighbors and colleagues, and they are making our country great and prosperous every day."

En Español:

"El Comisionado Adrian Garcia insta al Presidente Trump a que reconsidere las redadas que podrían separar a las familias y obstaculizar la seguridad pública.

Como oficial de la policía, he enfrentado muchas amenazas, he conocido a muchas víctimas de la violencia y he dedicado mi vida a mantener la seguridad de la comunidad. Nunca me preocupé por el estatus migratorio de una víctima o un testigo. Necesitaba sus declaraciones para ayudar a enjuiciar a los responsables.

Cuando conduzco por el condado de Harris viendo a la gente trabajando en un techo en el calor del verano; cortando el césped; construyendo carreteras y nuevas viviendas, trapeando pisos; sirviendo en restaurantes; en trabajos domésticos; o rezando en mi iglesia, no me siento amenazado.

A lo largo de mis años he aprendido que la mejor manera de prevenir la delincuencia es invertir en servicios de educación, prevención e intervención. Nuestra nación siempre ha sido un imán de esperanza y oportunidad; así es como mi familia llego aquí. Debe haber una manera efectiva de venir aquí cuando las familias están tratando de salvar las vidas de sus hijos. Hoy en día, debemos invertir en nuestro sistema de inmigración mediante un sentido común y una legislación integral que fortalezca nuestra economía y proteja a las familias.

Por estas razones, no apoyaré las redadas que separarían a las familias inmigrantes trabajadoras que vienen a nuestro país en busca de seguridad y una mejor vida. Siempre he creído que el enfoque debe ser hacia aquellos que representan un peligro para nuestras comunidades y no para nuestros residentes que están haciendo contribuciones valiosas a nuestra sociedad, mientras que crían a la próxima generación de soldados, médicos, abogados y oficiales electorales. El condado de Harris es el hogar de más de 1.2 millones de personas nacidas en el extranjero, incluyendo un estimado de 412,000 inmigrantes indocumentados- los cuales contribuyen significativamente a la economía local - $11 mil millones en poder adquisitivo, $742 millones en impuestos federales y $448.4 millones en impuestos estatales y locales.

El anuncio de las redadas del ICE está causando un gran temor en nuestras comunidades y obstaculizando la seguridad pública, lo cual es innecesario. Estas acciones perjudican la salud pública al desestabilizar nuestras comunidades de inmigrantes y exacerbar la desconfianza con todos los niveles de gobierno, especialmente las ordenes policiales. Además, este enfoque a veces ha dado lugar a que los estadounidenses sean detenidos, así como aquellos que están legalmente autorizados a estar en los Estados Unidos.

Por lo tanto, es importante que todas las personas conozcan sus derechos.

Si ICE llega a su puerta, por favor sepa que no tiene que abrir la puerta. ICE no puede venir a su puerta sin una orden firmada por un juez penal. Sólo pueden entrar si se les permite.

Usted no tiene que firmar nada que ICE le dé sin hablar con un abogado.

Permanezca en silencio. Usted puede decir "Yo invoco la quinta enmienda y elijo permanecer en silencio."

Infórmese. Llame a la línea directa de Derechos de los Inmigrantes para entender sus derechos. 1-833-HOU-IMMI (468-4664)

Nadie debería tener miedo de salir de su casa. Nuestros hijos no deben tener miedo de perder a sus padres. Los padres no deben sentirse amenazados de que serán separados de sus hijos. El dolor que sienten nuestros vecinos es real y causa inestabilidad en nuestras comunidades. Yo apoyo y respaldo nuestras comunidades de inmigrantes, que son miembros de familia por igual, vecinos y colegas, y hacen de nuestro país un país mejor y próspero todos los días."